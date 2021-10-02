الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت نحو جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وقال التحالف: "نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

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يذكر أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت ودمرت الأحد طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه السعودية.

لن تتردد في الرد

يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان شدد في وقت سابق من سبتمبر الفائت على أن المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية.

وأكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شاللنبيرغ في الرياض أن ميليشيات الحوثي تهدد منشآت مدنية كمطار أبها الدولي ومنطقة الدمام.

إلى ذلك شدد على أن الأولوية تبقى لإحلال السلام في اليمن. وأضاف أن المملكة كانت قدمت مقترحاً لوقف شامل للنار في اليمن، غير أن الحوثيين لم يلتزموا به، وواصلوا تهديد المدنيين.