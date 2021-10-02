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"إطلاق نار كثيف".. إيقاف مقيمين نشرا فيديو مضللاً بالسعودية

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صورة من الفيديو المضلل

"إطلاق نار كثيف".. إيقاف مقيمين نشرا فيديو مضللاً بالسعودية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شرطة منطقة الجوف في السعودية، السبت، إلقاء القبض على شخصين قاما بتصوير فيديو "مضلل" للرأي العام في محافظة القريات ونشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف، العقيد يزيد النومس، في تغريدة نشرها حساب الأمن العام عبر "تويتر"، إن صوت إطلاق أعيرة نارية في الفيديو المتداول من أمام محل تجاري، كان عبارة عن "مؤثرات صوتية مضافة على المقطع".

كما أضاف أن "مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، قاما بتعديل مقطع فيديو للترويج لحسابهما على الشبكات الاجتماعية"، مشيرا إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

هذا وكان مقطع فيديو قد تم تداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل، يتخلله صوت إطلاق نار كثيف أمام محل تجاري في المحافظة.

ونشر حساب "سناب الداخلية" الفيديو المتداول مع تفاصيل القبض على المقيمين، مشيرا إلى أن هدفهما كان الحصول على الإعجاب والكثير من المشاهدات.

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