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شاهد.. القوات البحرية السعودية تصل كراتشي في باكستان

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شاهد.. القوات البحرية السعودية تصل كراتشي في باكستان

دبي- العربية.نت

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وصلت القوات البحرية السعودية إلى باكستان، اليوم السبت، حيث ستجري بالتعاون مع القوات الباكستانية مناورات عسكرية.

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وأوضح مراسل العربية أن سفن القوات البحرية السعودية ستشارك في مناورات بحرية مع القوات الباكستانية.

كما أشار إلى وصول الوحدات السعودية اليوم إلى مدينة كراتشي الباكستانية.

وسبق للقوات العسكرية البرية والبحرية في المملكة أن أجرت مرات عديدة في السابق مناورات عسكرية مع القوات الباكستانية، في ظل العلاقات المتينة بين البلدين.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، زار إسلام آباد في يوليو الماضي، وكرر التأكيد على وجود علاقات وروابط قوية مع باكستان تعود لعقود من الزمن.

كما شدد في حينه على أن العمل متواصل لتطوير العلاقة مع إسلام أباد.

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