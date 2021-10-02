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الفنان عبدالرحمن محمد يغني الفصحى في معرض الرياض

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الفنان عبدالرحمن محمد- تصوير - وائل الحكمي

الفنان عبدالرحمن محمد يغني الفصحى في معرض الرياض

العربية.نت - عماد الحكمي   

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قدم الفنان السعودي عبدالرحمن محمد حزمة من الأغاني، التي أعاد فيها بريق القصيدة العربية الفصحى، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، الأمسية الغنائية التي حملت عنوان "الأمل الذي لا ينتهِ" جذبت الكثير من رواد الثقافة الزائرين للمعرض، نظير ما تحمله الأمسية من الحوار والنغم واللغة.

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وبصوته الشجي خاطب القلوب، مخترقة موسيقاه ذات الألحان العميقة في صميم الذائقية، لترحل بالمستمعين إلى عالم جميل مليء بالجمال، في بحر قصائد العربية الفصحى، ليشهد مسرح جامعة الأميرة نورة بالعاصمة الرياض، لوحات غنائية عاطفية للشعر العربي الفصيح، امتزجت بالموسيقى الحديثة، وقدم الفنان عبدالرحمن، مجموعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الجمهور الحاضر كأغنية "أصابك عشق، يامن هواه، بروحي فتاة، شبيهك، وغيرها من الأغاني"، واختتم الحفل الغنائي بأغنية "‏لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم" لشاعر العرب عنترة بن شداد.

الفنان عبدالرحمن محمد - تصوير - وائل الحكمي
الفنان عبدالرحمن محمد - تصوير - وائل الحكمي

يذكر أن الفنان عبدالرحمن محمد اشتهر في غنائه المختلف عن السائد، من خلال غناء الشعر الغزلي العربي الفصيح، مع الموسيقي العصرية، واستطاع أن يتجاوز كل الفنانين العرب بتخطيه رقماً قياسياً مذهلاً تخطى الخمسين مليون مشاهدة على قناته الخاصة "اليوتيوب" في أغنية "أصابك عشق" من التراث الأموي للخليفة يزيد بن معاوية.

هذه لم تكن إلا امتداداً للنجاحات التي يقدمها فكراً وفناً وثقافة، لم يكن الطموح وحده من يبني هذا التفوق والفن النقي على مستوى الوطن العربي.

الفنان عبدالرحمن محمد .
الفنان عبدالرحمن محمد .
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