سفارة السعودية في مسقط تحذر رعاياها من الإعصار "شاهين"

بينما يستمر الإعصار المداري شاهين بالتحرك نحو سواحل سلطنة عُمان، حذرت السفارة السعودية في مسقط جميع مواطنيها المقيمين هناك بتوخي الحيطة والالتزام بتعليمات الطيران المدني في السلطنة.

وحضت السفارة في حسابها على "تويتر" رعاياها في حالة الحاجة إلى المساعدة على التواصل معها على هاتف شؤون السعوديين.

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في السياق، كشف المختص في علم المناخ ورئيس لجنة تسميات الطقس الدكتور عبدالله المسند، أن إعصار شاهين يتطور من عاصفة إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

وأوضح أن سرعته الأفقية بلغت سبعة كيلومترات في الساعة، فيما بلغت السرعة الدورانية حول عين الإعصار 121كيلومترا في الساعة.

كذلك أضاف أن الإعصار يبعد عن العاصمة مسقط حوالي 400 كم، وذلك عندما كانت الساعة 6 صباحاً.

تهيب السفارة بجميع المواطنين السعوديين المقيمين في السلطنة بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تحسباً لتأثيرات الإعصار المداري (شاهين)1️⃣ — السفارة في مسقط (@KSAembassyOM) October 2, 2021

ويبعد عن الحدود السعودية شرق الربع الخالي نحو 700 كم، مشيراً إلى أن درجة الضغط الجوي في عين الإعصار تبلغ نحو 979 مليبار.

من جهته، توقع خبير الطقس والأحوال الجوية عبد العزيز الحصين، أن الحالة المدارية للإعصار ستؤثر على أجزاء من سلطنة عُمان والإمارات.

كما توقع حدوث سيول قوية على أجزاء من عُمان والإمارات، مع احتمال تشكل سحب عملاقة، قد تؤثر على أجزاء من قطر والمنطقة الشرقية خاصة جنوبها وجنوب منطقة الرياض.

وكانت هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان حذرت صباح اليوم من استمرار تحرك الإعصار المداري "شاهين" باتجاه سواحل البلاد. وقالت إن مركزه يبعد نحو 320 كيلومتراً عن العاصمة مسقط.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية أن صور الأقمار الصناعية توضح بداية لما وصفها بتأثيرات غير مباشرة على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط، مع تدفق سحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة.

كذلك، توقع البيان أن تبدأ التأثيرات المباشرة للإعصار المداري صباح غد الأحد مع اشتداد سرعة الرياح وغزارة الأمطار، مطالبة بالحذر، ومحذرة من ارتياد البحر.