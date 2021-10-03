.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أضخم كتاب عن العُلا.. دار فرنسية تعرضه بمعرض الرياض

  • الخط
الكتاب بوزن 70 كيلوغراما

أضخم كتاب عن العُلا.. دار فرنسية تعرضه بمعرض الرياض

يحوي الكتاب مجموعة من الصور الفوتوغرافية المبهرة التي قام بالتقاطها المصوّر العالمي روبرت بوليدوري

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

لفت أكبر كتاب يتحدث عن مدينة العلا بوزن 70 كيلوغراماً، أنظار زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، والصادر عن دار "أسولين" الفرنسية التي تشارك للمرة الأولى في معارض الكتب السعودية.

وذكر داني، المسؤول عن الدار الفرنسية، أن إعداد الكتاب استغرق أكثر من عامين تقريبًا، وصدر بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتم إعداده من الصفحات الفاخرة المصنوعة يدوياً، ويتمحور موضوعه حول الرحلة الخالدة المليئة بالألغاز القديمة، وعجائب العلا الطبيعية الخلابة.

ويتوفر المجلد بحجمين، الكبير باللونين الأسود والأزرق، ومجلد آخر صغير الحجم باللون الأزرق والبيج، ويحتفل هذا الإصدار الضخم بعمق التجربة الحضارية التي خاضها البشر وعجائب الطبيعة والمعالم البشرية المذهلة التي تمثلها مدينة العلا كأكبر متحف مفتوح في العالم.

الكتاب الفرنسي الذي يحكي عن العلا
الكتاب الفرنسي الذي يحكي عن العلا

محتوى الكتاب

ويحوي الكتاب مجموعة من الصور الفوتوغرافية المبهرة التي قام بالتقاطها المصوّر العالمي روبرت بوليدوري، واللوحات الفنية التوضيحية من الفنان الشامل إيغناسي مونريال، وما يخص هذا الإصدار المحدود فإن كل صفحة من صفحات المجلد تأخذ متصفحها إلى سحر العلا العريقة، وتعرّفه على الأعمال الفنية والمبتكرة، التي أسهمت في صنعها مختلف الحضارات عبر آلاف السنين، والذين عاشوا لمدة طويلة في تضاريس العلا وطبيعتها الاستثنائية وجبالها الفريدة، تاركين فيها آثاراً من لغاتهم وثقافاتهم وأسلوب حياتهم.

معرض الرياض الدولي للكتاب يستقبل زواره بمليون عنوان السعودية معرض الرياض الدولي للكتاب يستقبل زواره بمليون عنوان

ويتضمن المجلد صوراً ورسومات لمقابر ضخمة في منطقة الحِجر، وصوراً لأحجار هائلة الحجم نحتتها عوامل التعرية مثل صخرة جبل الفيل، وصوراً ورسومات لفنون صخرية تُظهر البيئة الحيوانية للمنطقة خلال آلاف الأعوام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
14 طريقة ولا ألذ لاستخدام الزبادي في إنقاص الوزن 14 طريقة ولا ألذ لاستخدام الزبادي في إنقاص الوزن
ليس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من السبب الأول للوفاة حول العالم ليس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من السبب الأول للوفاة حول العالم
الأكثر قراءة
المدني السعودي يدعو للحيطة من منخفض جوي ترافقه أمطار رعدية المدني السعودي يدعو للحيطة من منخفض جوي ترافقه أمطار رعدية
الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت باتجاه المملكة الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت باتجاه المملكة
أضخم كتاب عن العُلا.. دار فرنسية تعرضه بمعرض الرياض أضخم كتاب عن العُلا.. دار فرنسية تعرضه بمعرض الرياض
مباحثات سعودية فرنسية حول القضايا الإقليمية والدولية مباحثات سعودية فرنسية حول القضايا الإقليمية والدولية
ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي العلاقات الثنائية ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي العلاقات الثنائية
السفارة السعودية: لا حوادث للسعوديين في عُمان من جراء إعصار شاهين السفارة السعودية: لا حوادث للسعوديين في عُمان من جراء إعصار شاهين
قبل أن تذهب
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
اكتشف المزيد