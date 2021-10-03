مباحثات سعودية فرنسية حول القضايا الإقليمية والدولية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بالرياض، وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي.



جانب من لقاء الجبير ولودريان من الاستقبال

وفي وقت سابق، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، وزير الخارجية الفرنسي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على الصعد كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والسفير السعودي لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.