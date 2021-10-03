.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مباحثات سعودية فرنسية حول القضايا الإقليمية والدولية

  • الخط
جانب من لقاء وزيرا خارجية السعودية وفرنسا

مباحثات سعودية فرنسية حول القضايا الإقليمية والدولية

استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استقبل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بالرياض، وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي.

جانب من لقاء الجبير ولودريان
  • جانب من لقاء الجبير ولودريان
  • من الاستقبال
2 صور
جانب من لقاء الجبير ولودريان
جانب من لقاء الجبير ولودريان
من الاستقبال
من الاستقبال

وفي وقت سابق، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، وزير الخارجية الفرنسي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على الصعد كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والسفير السعودي لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
14 طريقة ولا ألذ لاستخدام الزبادي في إنقاص الوزن 14 طريقة ولا ألذ لاستخدام الزبادي في إنقاص الوزن
ليس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من السبب الأول للوفاة حول العالم ليس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من السبب الأول للوفاة حول العالم
الأكثر قراءة
المدني السعودي يدعو للحيطة من منخفض جوي ترافقه أمطار رعدية المدني السعودي يدعو للحيطة من منخفض جوي ترافقه أمطار رعدية
الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت باتجاه المملكة الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت باتجاه المملكة
أضخم كتاب عن العُلا.. دار فرنسية تعرضه بمعرض الرياض أضخم كتاب عن العُلا.. دار فرنسية تعرضه بمعرض الرياض
مباحثات سعودية فرنسية حول القضايا الإقليمية والدولية مباحثات سعودية فرنسية حول القضايا الإقليمية والدولية
ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي العلاقات الثنائية ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي العلاقات الثنائية
السفارة السعودية: لا حوادث للسعوديين في عُمان من جراء إعصار شاهين السفارة السعودية: لا حوادث للسعوديين في عُمان من جراء إعصار شاهين
قبل أن تذهب
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
اكتشف المزيد