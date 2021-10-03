من قلب التراث العريق.. العُلا تستعد لمهرجان التمور

أتمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، كافة استعداداتها لانطلاقة الموسم الثاني لـ "مهرجان العلا للتمور"، في التاسع من ربيع الأول الموافق 15أكتوبر 2021، الذي يستمر ثلاثة أسابيع، في أيام الجمعة والسبت، وذلك بمنطقة "الفرسان" المقابلة لصخرة الفيل، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة، لإتاحة الفرصة لمزارعي العلا، والمهتمين بقطاع التمور من المشترين والمستثمرين من داخل السعودية وخارجها، للالتقاء في قلب العلا بتراثها العريق وحضارتها الأصيلة، في تظاهرة اقتصادية موسمية بارزة في المنطقة.

دعم الفرص التجارية

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن المهرجان يأتي ضمن الحزم الاقتصادية والمجتمعية التي أعلنها محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، التي تولي القطاع الزراعي أهمية كبرى بوصفه رافداً اقتصادياً مهماً في المحافظة، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

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وأكدت الهيئة، أن "مهرجان العلا للتمور"، يكتسب أهمية خاصة لدوره الفاعل في دعم الفرص التجارية للمزارعين والمشترين، وزيادة حجم مبيعات التمور، فضلاً عن دوره في توفير منصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات، وتسليط الضوء على القطاع الزراعي في العلا، وتوسيع معرفة المزارعين للوصول إلى الجودة العالية للتمور التي تناسب أذواق المستهلكين واشتراطات الأسواق العالمية، ورفع تنافسية تمور العلا في الأسواق المحلية والعالمية.

الإرث الثقافي

ويعد المهرجان أحد أبرز النشاطات الاقتصادية في القطاع الزراعي، حيث يوفر فرصة قيّمة للزوار للاطلاع على الإرث الثقافي والحضاري للعلا، ويسهم في دعم النشاط السياحي وتوسيع خدماته المختلفة لتقديم تجربة مميزة للزوار بين الطبيعة الخلابة للعلا. كما يقدم فنانون من العلا العديد من الأعمال الفنية والحرف اليدوية المستوحاة من تراث العلا، والمأكولات التي تدخل تمور العلا ضمن مكوناتها.

وأشارت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى أهمية مشاركة جميع مزارعي النخيل في العلا في المهرجان لتسويق منتجاتهم من التمور المميّزة والمتنوعة، وتعزيز دورهم في نمو القطاع الزراعي بالمحافظة.

ويأتي انعقاد الدورة الثانية لمهرجان العلا للتمور استمراراً لمسيرة النجاح والتميّز الذي حققه المهرجان في دورته الأولى التي عقدت العام الماضي، وشهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً متميّزاً من الزوار من المحافظة ومختلف مناطق المملكة والخارج، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مع الأخذ بالحسبان لكافة الإجراءات الاحترازية.