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وزارة التعليم السعودي تحتفي غداً باليوم العالمي للمعلّم

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يوم المعلم
(تعبيرية)

وزارة التعليم السعودي تحتفي غداً باليوم العالمي للمعلّم

تخصيص جزءٍ من اليوم الدراسي لهذه المناسبة لإقامة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تبرز مكانة المعلمين والمعلمات

العربية.نت - حامد القرشي

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تحتفي وزارة التعليم السعودية غداً الثلاثاء الخامس من شهر أكتوبر باليوم العالمي للمعلّم، تحت شعار "المعلّم قلب التعليم النابض"، وذلك تقديراً لدور المعلمين والمعلمات في عمليات التعليم وتجويد مخرجاته وإعداد وتطوير قدرات جيل المستقبل والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع والقدرة على مواكبة المتغيرات وتحويل التحديات لفرص للنجاح.

(تعبيرية)
(تعبيرية)
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وتنظم وزارة التعليم احتفالية خاصة بيوم المعلّم في مقرها بالرياض برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تتضمن تكريم عدد من المعلمين والمعلمات مِمَنْ صنعوا قصصاً للنجاح والتميّز خلال جائحة كورونا. كما سيتم تفعيل منصة "مدرستي" للاحتفاء بهذه المناسبة، من خلال مشاركات للطلبة ومعلميهم في الفصول الافتراضية بهدف التعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة، بالإضافة لتنظيم عدد من الأنشطة عن بُعد.

وتحتفل جميع إدارات ومكاتب التعليم والمدارس بالمعلمين والمعلمات، من خلال تخصيص جزءٍ من اليوم الدراسي لهذه المناسبة لإقامة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تبرز مكانة المعلمين والمعلمات، ورسالتهم السامية في بناء الإنسان، والقيم الإنسانية والتربوية والوطنية التي يتحلون بها كقدوات لطلابهم ومجتمعهم، إلى جانب تعظيم مشاعر التقدير والاحترام لهم، وتعزيزها في نفوس الطلبة، وتأصيل وتعزيز المبادرات المجتمعية تجاه المعلّم.

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