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السفارة السعودية: لا حوادث للسعوديين في عُمان من جراء إعصار شاهين

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من العاصمة العمانية مسقط - ارتفاع أمواج البحر بسبب العاصفة شاهين

السفارة السعودية: لا حوادث للسعوديين في عُمان من جراء إعصار شاهين

وفرت السفارة مساكن مناسبة لعدد من المواطنين بعد تلقيها اتصالاتهم، وذلك بمتابعة مباشرة من السفير السعودي لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي

العربية.نت - عبدالعزيز المشيطي

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أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين بسلطنة عُمان، عدم تعرض أي من المواطنين السعوديين المتواجدين في السلطنة لحوادث من جراء الإعصار المداري (شاهين).

وقد وفرت السفارة مساكن مناسبة لعدد من المواطنين بعد تلقيها اتصالاتهم، وذلك بمتابعة مباشرة من السفير السعودي لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي.

وأوضحت السفارة لـ" العربية.نت" أن هناك العديد من المواطنين السعوديين المتواجدين في سلطنة عُمان، وهم على درجة من الوعي والإدراك بالمخاطر المناخية التي تتعرض لها السلطنة في الوقت الحالي، وبناءً على التوجيهات المبلغة للسفارة والاهتمام بالمواطنين السعوديين، وتأمين كل سبل المساعدة والحرص على سلامتهم، شُكلت لجنة منذ ورود خبر الإعصار المداري لمباشرة ومتابعة أي طارئ.

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وكشفت السفارة عن سلامة كافة المواطنين السعوديين في السلطنة حتى اللحظة، وأهابت بالمواطنين السعوديين في عُمان توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تحسباً لتأثيرات الإعصار.

كما حثت السفارة المواطنين، في حالة الحاجة إلى المساعدة، للتواصل مع السفارة على هاتف شؤون السعوديين 99213394.

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