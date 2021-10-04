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المدني السعودي يدعو للحيطة من منخفض جوي ترافقه أمطار رعدية

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الدفاع المدني السعودي السعودية

المدني السعودي يدعو للحيطة من منخفض جوي ترافقه أمطار رعدية

ستتأثر المنطقة الشرقية يومي الاثنين والثلاثاء بأمطار متوسطة إلى غزيرة

الرياض - العربية.نت

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، المواطنين إلى توخي الحيطة وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من الاثنين وحتى يوم الجمعة القادم على مناطق (الرياض، والمنطقة الشرقية، وعسير، ونجران، ومكة المكرمة)، فضلا عن رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وستتأثر المنطقة الشرقية يومي الاثنين والثلاثاء القادم بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء على أجزاء من منطقة الرياض، ويتوقع أن تتأثر مناطق عسير ونجران ومكة المكرمة بأمطار متوسطة في مجملها في يومي الأربعاء والخميس.

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وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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