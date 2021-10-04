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الملك سلمان يهاتف سلطان عُمان ويؤكد على مواجهة تداعيات الإعصار

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الملك سلمان وسلطان عُمان
الملك سلمان وسلطان عُمان

الملك سلمان يهاتف سلطان عُمان ويؤكد على مواجهة تداعيات الإعصار

عبّر خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن تعازيه وصادق المواساة، لسلطان عمان ولأسر المتوفين ولشعب عُمان

دبي - قناة العربية

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا، الاثنين، بسلطان عُمان هيثم بن طارق، اطمأن خلاله على الأوضاع في السلطنة، إثر تعرضها للحالة المدارية "إعصار شاهين"، وما سببه من وفيات وما خلفه من أضرار.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن تعازيه وصادق المواساة، لسلطان عُمان ولأسر المتوفين ولشعب عُمان الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب السلطنة في الجهود التي تبذلها لمواجهة تداعيات الإعصار حتى يتم تجاوز آثاره.

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من جهته، أعرب سلطان عُمان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على اهتمامه ومشاعره الأخوية تجاه عُمان وشعبها، داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، والمملكة من كل مكروه.

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