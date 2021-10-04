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ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي العلاقات الثنائية

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الصورة الرسمية - ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 3
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي العلاقات الثنائية

شهد الاجتماع بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها

دبي - قناة العريبة

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استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، الأحد، وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى المملكة فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.

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