إحباط محاولتي تهريب 161 كيلو من الحشيش جنوب السعودية

كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني أنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن السعودية، تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران من إحباط محاولتي تهريب (161) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر و(26.3) طناً من القات المخدر.

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كما أكد المسؤول القبض على المتورطين في ذلك، وهم (26) متهمًا، (17) مواطنا، و(9) مخالفين لنظام أمن الحدود، بينهم (6) من الجنسية الإثيوبية، و(3) من الجنسية اليمنية.

إلى ذلك، أوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين بجريمة التهريب، وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأشار إلى أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم لمحاولات التهريب كافة.