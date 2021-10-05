.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هذا ما قالته عضو مجلس الشورى بمعرض "كتاب الرياض"

  • الخط
الدكتورة ثريا خلال جولتها في المعرض

هذا ما قالته عضو مجلس الشورى بمعرض "كتاب الرياض"

شراكة سعودية عراقية لترميم درب زبيدة

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

أكدت عضو مجلس الشورى، الدكتور ثريا العريض، خلال تجولها بين أروقة معرض الرياض الدولي للكتاب، أن المعرض مشروع هائل نظير ما يحمله من أقسام وعلوم متعددة.

"الكتب الصوتية" تزاحم الورقية في معرض الرياض للكتاب السعودية "الكتب الصوتية" تزاحم الورقية في معرض الرياض للكتاب

وشددت على أهمية معارض الكتب من جهة تنوع الثقافات والعلوم، والتقاء الأدباء ببعضهم البعض، والأجمل من ذلك هو البيئة الاجتماعية الجميلة، والتي تنم عن التطور الحضاري الذي وصلت إليه السعودية، وفق تعبيرها.

كما أضافت في حديثها إلى "العربية.نت، أنها أتت المعرض لأسباب مختلفة، منها حضور ندوات وتواقيع كتب، ومنها توقيع كتاب تشللو للمستشار تركي آل الشيخ، لافتة إلى المشاركات الإيجابية والتفاؤل والشعور بالفرح بين الزوار، الذي رصدته خلال زيارتها.

درب زبيدة

وأوضحت أنها حضرت محاضرة وكيل الآثار العراقي، وشاهدت الآثار العراقية الثمينة التي تمت سرقتها واستردادها، معلنة أنه سيكون هناك شراكة سعودية عراقية لترميم درب زبيدة، والذي يبدأ من الكوفة مرورا بتيماء انتهاء بمكة، والذي يتم العمل عليه ليكون ضمن التراث العالمي لليونسكو.

إلى ذلك، ختمت أن للعراق مع السعودية خلفية مشتركة ومراحل التغيير تحتم التعاون في التطور العلمي والتقني، للتشارك الثقافي والدعم لاسترجاع العقل العراقي، والرجوع إلى ما كان عليه، مؤكدة أن هذا يحتاج الكتب لتكون تاريخا للأجيال القادمة، وفق قولها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً صادمة.. ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً صادمة.. "والدي لا ينفق علي"
انتبه على أولادك من إنستغرام.. إليك أبرز النصائح انتبه على أولادك من إنستغرام.. إليك أبرز النصائح
الأكثر قراءة
إحباط محاولتي تهريب 161 كيلو من الحشيش جنوب السعودية إحباط محاولتي تهريب 161 كيلو من الحشيش جنوب السعودية
سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟ سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟
التجارة السعودية: عقوبات رادعة ضد مخالفي التجارة السعودية: عقوبات رادعة ضد مخالفي "مكافحة التستر"
مجلس الوزراء السعودي يعقد جلسته برئاسة الملك سلمان مجلس الوزراء السعودي يعقد جلسته برئاسة الملك سلمان
وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأممي يبحثان أزمة اليمن وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأممي يبحثان أزمة اليمن
السعودية وباكستان تبدآن عمليات عسكرية في بحر العرب السعودية وباكستان تبدآن عمليات عسكرية في بحر العرب
قبل أن تذهب
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
اكتشف المزيد