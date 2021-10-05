هذا ما قالته عضو مجلس الشورى بمعرض "كتاب الرياض"

أكدت عضو مجلس الشورى، الدكتور ثريا العريض، خلال تجولها بين أروقة معرض الرياض الدولي للكتاب، أن المعرض مشروع هائل نظير ما يحمله من أقسام وعلوم متعددة.

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وشددت على أهمية معارض الكتب من جهة تنوع الثقافات والعلوم، والتقاء الأدباء ببعضهم البعض، والأجمل من ذلك هو البيئة الاجتماعية الجميلة، والتي تنم عن التطور الحضاري الذي وصلت إليه السعودية، وفق تعبيرها.

كما أضافت في حديثها إلى "العربية.نت، أنها أتت المعرض لأسباب مختلفة، منها حضور ندوات وتواقيع كتب، ومنها توقيع كتاب تشللو للمستشار تركي آل الشيخ، لافتة إلى المشاركات الإيجابية والتفاؤل والشعور بالفرح بين الزوار، الذي رصدته خلال زيارتها.

درب زبيدة

وأوضحت أنها حضرت محاضرة وكيل الآثار العراقي، وشاهدت الآثار العراقية الثمينة التي تمت سرقتها واستردادها، معلنة أنه سيكون هناك شراكة سعودية عراقية لترميم درب زبيدة، والذي يبدأ من الكوفة مرورا بتيماء انتهاء بمكة، والذي يتم العمل عليه ليكون ضمن التراث العالمي لليونسكو.

إلى ذلك، ختمت أن للعراق مع السعودية خلفية مشتركة ومراحل التغيير تحتم التعاون في التطور العلمي والتقني، للتشارك الثقافي والدعم لاسترجاع العقل العراقي، والرجوع إلى ما كان عليه، مؤكدة أن هذا يحتاج الكتب لتكون تاريخا للأجيال القادمة، وفق قولها.