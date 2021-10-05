السعودية وباكستان تبدآن عمليات عسكرية في بحر العرب

انطلق أمس في مياه بحر العرب، قبالة السواحل الباكستانية، التمرين المختلط "نسيم البحر 13"، بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الباكستانية، حيث سيستمر التمرين لمدة 10 أيام.

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وسيشارك في التمرين لأول مرة القوات الجوية الملكية السعودية، التي ستستخدم في التمرين الذخيرة الحية من نوع "جو سطح" مضاد للسفن.

كما بدأ تمرين بمناورة بحرية بتشكيلات للسفن والزوارق، والتدريب على كيفية التصدي لهجوم بحري من زوارق مفخخة، مستخدماً الرادارات والمتابعة في رصد الغواصات المائية.

"السعودية تنافس أقوى دول العالم"

ونوه قائد التمرين المختلط "نسيم البحر 13" اللواء ركن بحري "ساجر العنزي" لـ "العربية.نت"، أن القوتين الملكيتين السعوديتين "البحرية والجوية"، تمتلكان قدرة على منافسة القوى الأخرى من دول العالم، كما باستطاعتها الوصول إلى أي منطقة عمليات، متى ما طُلب منها ذلك.

وأشار العنزي إلى أن عمل القوتين السعوديتين اليوم في باكستان، هو عمل في بيئة تهديد مختلفة، بعيداً عن مناطق عملياتهما.

إلى ذلك، أضاف أن كافة أفرع القوات السعودية قادرة على الوصول إلى مناطق التهديد والتصدي لها، مع استدامة العمليات عند الأمر بذلك، في ظل العمل على التطوير المنظومات المتقدمة والحديثة.