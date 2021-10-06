.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأدب اليمني يحضر في معرض الرياض الدولي للكتاب

  • الخط

الأدب اليمني يحضر في معرض الرياض الدولي للكتاب

دار عناوين هي الوحيدة التي استطاعت المشاركة في المعرض

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

عشرات المؤلفين والأدباء والشعراء اليمنيين، بينهم عبدالله البردوني وعبد العزيز المقالح، حضروا بنتاجهم وإبداعهم الأدبيين في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 10 أكتوبر الحالي، وذلك من خلال دار يمنية وحيدة مشاركة.

وحالت الظروف دون مشاركة معظم دور النشر اليمنية. إلا أن دار عناوين استطاعت تمثيل اليمن في المعرض، وقدمت قائمة من العناوين لأهم وأشهر الكتاب والأدباء اليمنيين قديماً وحديثاً.

 خالد الفيصل يوقّع ديوانه الجديد في معرض الرياض للكتاب السعودية  خالد الفيصل يوقّع ديوانه الجديد في معرض الرياض للكتاب

أكثر من 60 عنواناً

من جهته أكد مدير العلاقات والنشر بدار عناوين، أحمد عباس، مشاركة الدار بأكثر من 60 عنواناً رغم الصعوبات.

وقال إن "معظم الكتب التي نعرضها طبعت هذا العام (2021)، وهي سلسلة في الأدب اليمني، وكتب المقالح والبردوني. كما أعدنا طباعة رواية فتاة قاروت وفتاة الغناء وهي من أقدم الروايات اليمنية، إلى جانب كتب أساطير في تاريخ اليمن، ومعجم الأمثال اليمنية وغيرها".

دور النشر وإرهاب الحوثي

كما أضاف عباس: "ألقت الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن بظلالها على النتاج الأدبي اليمني، ونحن الدار الوحيدة المشاركة في المعرض، في حين تعاني بقية الدور في الداخل بسبب إرهاب الميليشيا الحوثية. لكن لأن لدينا فرعاً في القاهرة تيسر لنا الأمر"، مشدداً: "المهم أن نمثل اليمن".

ولفت إلى الإقبال الكبير من الزائرين في المعرض منذ اليوم الأول، موضحاً: "شاركنا في معرض الرياض السابق، غير أن هذه النسخة مختلفة تماماً، إذ هناك إقبال وشراء منذ الدقيقة الأولى لافتتاح المعرض".

كتابان للبردوني

كذلك ذكر أن كتابي الشاعر عبدالله البردوني، "الدنيا كراقصة على نار" و"سقوط المتعالي على الفراغ" يتصدران مبيعات دار عناوين.

يشار إلى أن هذه النسخة من معرض الرياض الدولي للكتاب تعد أكبر نسخة في تاريخ المملكة العربية السعودية منذ انطلاقته قبل 4 عقود. كما يمثل الحدث الأبرز في المشهد الثقافي العربي، ويعد واحداً من أهم معارض الكتب العربية من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات، وتنوع برامجه الثقافية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قبل مباراة بلاده مع السعودية.. سفير اليابان يشجع بقميص أخضر قبل مباراة بلاده مع السعودية.. سفير اليابان يشجع بقميص أخضر
"أرامكو" تقترب من إزاحة "أبل" عن عرش شركات العالم الأعلى قيمة
الأكثر قراءة
سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟ سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟
فيديو يفضح حديثاً غير لائق لعضوة تدريس بالمدينة.. والجامعة ترد فيديو يفضح حديثاً غير لائق لعضوة تدريس بالمدينة.. والجامعة ترد
مفاجآت مبهرة في موسم الرياض.. تعرف على أبرز الفعاليات مفاجآت مبهرة في موسم الرياض.. تعرف على أبرز الفعاليات
معلم سعودي يظهر مع وزير التعليم بعكاز.. هذه قصته معلم سعودي يظهر مع وزير التعليم بعكاز.. هذه قصته
التحالف: تدمير 3 زوارق مفخخة بالحديدة جهزت لتنفيذ هجمات وشيكة التحالف: تدمير 3 زوارق مفخخة بالحديدة جهزت لتنفيذ هجمات وشيكة
السعودية: تدمير مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها السعودية: تدمير مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها
قبل أن تذهب
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
اكتشف المزيد