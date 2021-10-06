التحالف: تدمير 3 زوارق مفخخة بالحديدة جهزت لتنفيذ هجمات وشيكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة، مؤكداً تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع، تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.

وقال "جهود التحالف أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب".

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كما أضاف "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

تنفيذ اتفاق الرياض

وفي وقت سابق اليوم، شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض لدعم الاستقرار وعمل مؤسسات الدولة.

وقال غروندبرغ، الأربعاء، إن هناك حاجة ملحة لتغيير المسار والعمل نحو تسوية سياسية تشمل الجميع وتنهي النزاع بشكل كامل وتسمح لليمن بالتعافي والنمو.

يشار إلى أن هانس غروندبرغ كان اختتم أمس الثلاثاء، زيارة إلى الرياض استمرت 3 أيام. وقد اجتمع خلالها بوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وسفير المملكة إلى اليمن، محمد آل جابر. كما التقى بنائب الرئيس اليمني، علي محسن، وعدد من كبار المسؤولين اليمنيين.

وأكد غروندبرغ أمس: "لا بد أن يكون الهدف الرئيسي والعاجل لدى جميع المعنيين هو إنهاء النزاع والتوصل لحل سياسي كلي يشمل الجميع ويلبي تطلعات اليمنيين، وهي مسؤولية تتطلب التزاماً كاملاً بجهود إحلال السلام".

تخفيف حصار الحديدة

يذكر أن السعودية كانت أعلنت عبر وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في 22 مارس الفائت عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن. وأوضح بن فرحان في حينه أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".

كما أضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".