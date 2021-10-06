فيديو يفضح حديثاً غير لائق لعضوة تدريس بالمدينة.. والجامعة ترد

تداولت منصات التواصل الاجتماعية مقطع فيديو موثقا، يظهر فيه صوت إحدى عضوات التدريس في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، وهي توجه حديثاً إلى الطالبات، والذي وصفوه بغير اللائق.

بدورها، أصدرت الجامعة بيانا رسميا فوريا، اليوم الأربعاء، لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، منسوباً لإحدى عضوات هيئة التدريس بالجامعة، والمتضمن توجيه عبارات غير لائقة للطالبات أثناء إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي.

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تصرفات فردية

كما أكدت الجامعة رفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية، والتي لا تمثلها ولا منسوبيها، متعهدة باتخاذ كل الإجراءات النظامية بشأنها وبشأن كل من صدرت منه مخالفة بشأن هذا الأمر.

ودعت الجامعة جميع المنسوبين وغيرهم، لاتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، مؤكدة حرصها على تطبيق كل الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ.