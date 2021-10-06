مفاجآت مبهرة في موسم الرياض.. تعرف على أبرز الفعاليات

تستعد العاصمة السعودية لإطلاق موسم الرياض 2021، تحت شعار "تخيل أكثر"، يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع.

وفي هذا الشأن، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مفاجآت مبهرة لأول مرة تحتضنها المملكة.

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كما نشر عبر حسابه على "تويتر"، فيديو توضيحيا للفعاليات مدته حوالي 5 دقائق، يكشف وجود 14 منطقة للترفيه في الرياض، وأكثر من 7500 فعالية، وممشى بطول 3 كيلومترات، وأكثر من 200 مطعم ومقهى ومتجر، و4 مسارح، وأرينا عالمية، و500 لعبة إلكترونية، و9 استوديوهات عالمية.

بالإضافة إلى ملعب غولف و12 ملعب بادل تنس، وأول وأكبر سكاي لوب متنقل في العالم، بطاقة استيعابية تبلغ 40% وأكثر.

كذلك، أوضح الفيديو أن أمسيات شعرية ستقام فضلا عن معرض خاص للشعر وعروض شعرية للمحاورة، بالإضافة إلى تجربة القتال في 5 عصور، وركوب الدبابات الحربية، والرماية بالذخيرة الحية، و15 ميدان رماية تفاعليا.

الفيديو يشرح نفسه 💪🏻🔥🇸🇦❤️ pic.twitter.com/6V7kGAERuV — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 4, 2021

كما يقدم الموسم تجربة الشجرة العملاقة، ومنطقة للتفاعل مع الحيوانات الأليفة ورحلات سفاري، إضافة إلى مهرجان الرياض للألعاب، ومهرجان الأنمي السعودي، ومعرض للألعاب الإلكترونية، ومعرض للعطور، وأخرى للمجوهرات، ومعرض للسيارات والكثير من العروض الفنية والموسيقية.

لأول مرة بالسعودية

كذلك تشارك 7 مطاعم عالمية و3 مقاهٍ عالمية ضمن الموم لأول مرة بالمملكة، وهناك حفلات موسيقية وعروض ترفيهية شعبية.

وأيضا يشارك فندق عالمي بسعة 100 غرفة، وسينما فاخرة بـ 7 شاشات عرض، و23 متجرا من أرقى الماركات العالمية.

وكان آل الشيخ أكد في وقت سابق، على "تنافسية أسعار التذاكر في فعاليات وأنشطة موسم الرياض بفارق يصل إلى 40% عن المنطقة وباقي دول العالم، إضافة إلى وجود 4 مناطق مجانية الدخول"، موضحا أن "الحفلات الغنائية لا تتجاوز 2% من إجمالي فعاليات الموسم"، مشيرًا إلى "تخصيص العديد من المناطق والمسارح لاكتشاف وتطوير المواهب السعودية".

كذلك شارك عبر "تويتر" إعلاناً لموسم الرياض 2021 شهد مشاركة ميسي إلى جانب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

ولن تقتصر مشاركة الثلاثي على الإعلان الترويجي فقط، بل إنها تسبق مشاركتهم في مباراة كرة قدم استعراضية غير مسبوقة ستشهدها العاصمة الرياض.

إذ أعلن آل الشيخ، سابقا عن مباراة نارية ودية بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاجأة كبرى للجماهير السعودية.

وجهة ترفيهية سياحية وحاضنة مفضلة

ويقدم موسم الرياض مزيجاً من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل العاصمة السعودية حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف وطنية متعددة، كرفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

إلى ذلك، يسعى موسم الرياض لأن تكون العاصمة وجهة ترفيهية سياحية، وترسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى العالم.