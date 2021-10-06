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وفاة الأديب ⁧‫السعودي عبدالله بن إدريس عن 92 عاماً

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عبدالله بن إدريس

وفاة الأديب ⁧‫السعودي عبدالله بن إدريس عن 92 عاماً

بن إدريس، أحد الأدباء الذين تقلدوا مناصب عدة في العمل الحكومي، وأسهموا في تطوير الحركة الأدبية والثقافية في السعودية

العربية.نت - حامد القرشي

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توفي الأديب السعودي عبد الله بن إدريس، اليوم الأربعاء، في الرياض عن عمر يناهز 92 عاماً، في الوقت الذي نعاه الأدباء والمثقفون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، داعين له بالرحمة والمغفرة، مستذكرين أعماله الأدبية والشعرية.

وقال نجله زياد بن إدريس عبر حسابه في "تويتر": إنا لله وإنا إليه راجعون، ‏انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم والدي الغالي ⁧‫#عبدالله_بن_إدريس‬⁩ وسيصلى عليه عصر اليوم الأربعاء في جامع الراجحي والدفن في مقبرة النسيم، ‏رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

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من هو عبدالله بن إدريس

الأديب بن إدريس، أحد الأدباء الذين تقلدوا مناصب عدة في العمل الحكومي، وأسهموا في تطوير الحركة الأدبية والثقافية في السعودية، وقد التحق بالمعهد العلمي بالرياض، ونال شهادته، ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض، وتخرج في أول دفعة لها عام 1376هـ، كما أنه شغل منصب رئيس نادي الرياض الأدبي، وكان أميناً عاماً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومديراً فيها للثقافة والنشر، وعضواً لمجلسها العلمي، وكذلك شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب.

ومن مؤلفاته: في زورقي، وإبحار بلا ماء، وأأرحل قبلك أم ترحلين؟ وشعراء نجد المعاصرون، وعزف أقلام، وقافية الحياة، وهي أمتي.

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