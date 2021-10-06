 خالد الفيصل يوقّع ديوانه الجديد في معرض الرياض للكتاب

يوقّع أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في معرض الرياض الدولي للكتاب، اليوم الأربعاء، ديوانه الجديد "أبيات"، الذي يحوي بين دفتيه ما يزيد على 100 قصيدة تجمع بين الحكمة والتغني بالوطن.

كما سيزور أمير مكة الموقع الإلكتروني للمكتبة الرقمية التفاعلية بمعرض الكتاب، التي تجمع وتوثّق سيرة الفيصل وإنتاجه الأدبي والفكري، وتحوي أعماله ونتاجه في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة.

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كذلك تتضمن المكتبة الإلكترونية للأمير خالد الفيصل، سيرته الذاتية ومبادراته على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، إضافة إلى مقولاته وما كتبه أبرز الشخصيات عنه.

وعلى صعيدٍ متصل، يكرّم معهد العالم العربي في باريس، غداً الخميس الأمير خالد الفيصل، نظير جهوده وإسهاماته الأدبية والفكرية والثقافية، التي امتدت لأكثر من 5 عقود، كما يدشّن أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربي.