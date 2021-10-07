إدانات عربية وإسلامية لهجمات الحوثي على السعودية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين باستهداف مطار أبها الدولي مجددا بطائرة مسيرة (مفخخة).

وأكد الأمين العام أن "تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني".

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وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ودعا العثيمين مجددا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الأردنية الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها استهدافها مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة مُسيرة، مساء أمس، اعترضتها قوات التحالف، وأسفرت عن وقوع بعض الإصابات والأضرار المادية.

وعبّر الناطق الرسمي باسم الخارجية هيثم أبو الفول عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية المتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، ومُتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

بدورها، أعربت مصر، اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي مساء أمس مطار أبها بطائرة مُفخخة بدون طيار، والتي تم اعتراضها من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ما أسفر عن عدد من الإصابات وخَلَّفَ بعض الخسائر المادية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أن مصر تؤكد، حكومة وشعبًا، دعمها ووقوفها بجانب الشقيقة السعودية في مواجهة مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة، وبما يُمثله ذلك من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار في المنطقة.

وجددت مصر تأكيدها على مساندتها لما تتخذه الشقيقة السعودية من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها إزاء هذه الأعمال العدائية المُستمرة.