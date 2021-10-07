شاهد.. تدريبات البحرية السعودية والباكستانية بـ"نسيم البحر 13" 

تواصل القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية مشاركتهما جنباً إلى جنب في التمرين المختلط "نسيم البحر 13" عبر 11 قطعة بحرية، إضافة إلى غواصات بحرية، ومشاركة طائرات استطلاع من p3c وmpa، ومروحيات منها البانثر وMH53 وزوارق بحرية سريعة، مع مشاة البحرية الذين يتجاوز عددهم الألفي جندي.

القوات الجوية الملكية السعودية التي تشارك لأول مرة في هذا التمرين، شاركت بمقاتلتين من نوع F-15sa، وقامت طائرة MRTT بتزويدهما بالوقود فوق بحر العرب، حيث بدأ التمرين بتشكيلات بحرية والعمل على حماية الممرات البحرية، وكذلك التدريب على عمليات الحرب الإلكترونية. واستمر التمرين حتى موعد إطلاق الصواريخ الحية، من نوع هاربون وmm40 وc802، عبر سفن جلالة الملك التابعة للقوات البحرية السعودية، وسفن القوات البحرية الباكستانية، حيث حققت تلك الصواريخ الأهداف بدقة عالية، أما بالنسبة للقوات الجوية f-15sa فقد قامت باستهداف صاروخ جو سطح مضاد للسفن.

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قائد القوات البحرية السعودية الفريق ركن بحري فهد الغفيلي أكد لـ"العربية"، أن التمارين مع الأشقاء في باكستان ستكون مستمرة، لما نحققه من تبادل الخبرات ورفع الجاهزية القتالية وتعزيز الأمن البحري.

وأشار الغفيلي إلى أن "الأمر الجيد في هذا التمرين مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية لأول مرة، باستخدام الذخيرة الحية، وتدمير الأهداف جو سطح مضادة للسفن، والتي تمت بنجاح متكامل".

فيما بين قائد تمرين "نسيم البحر13" اللواء بحري ركن ساجر العنزي، أن القوتين السعوديتين "الجوية والبحرية " قادرتان على تنفيذ أي مهام في بيئة تهديد مختلفة، كما بإمكانهما حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية في السعودية.