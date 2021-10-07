مختص يكشف أكثر سموم الثعابين فتكاً في السعودية

ما زالت حادثة وفاة الطفلة السعودية لمارا عبدالرحمن، الخميس الماضي، إثر تعرضها إلى لدغة ثعبان داخل دورة المياه بمنزلهم في أبها، حديث المهتمين بالأفاعي والثعابين وسمومها، حيث ذكر المهتم بدراسة أنواع الثعابين في السعودية، ومروض الثعابين السعودي نايف المالكي، أن أنواع سموم الثعابين في السعودية هو الأسود الخبيث والكوبرا العربية بالإضافة إلى الصل الأسود.

وأكد في حديثه إلى "العربية.نت": أن سم الثعابين يهاجم الجهاز العصبي ويصيب بالشلل التام، وتأتي أم جنيب الصحراوية وأفعى السجاد الشرقي والأفعى النفاثة وأفعى الطفي المنشارية بسمها الذي يهاجم الجهاز الدموي والأنسجة، مما يتسبب ببعض الأحيان ببتر بعض الأطراف.

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وأضاف: "جميع هذه الأنواع عند اللدغ تسبب دوارا وغثيانا وعدم القدرة على التنفس وتعرق وزرقة، وكذلك احمرار في مكان اللدغة وتورم وقد يتسبب بنزيف حاد".

الأنواع ضعيفة السمية

وقال المالكي: "الأنواع ضعيفة السمية منها أبو سيور وشبيه القط والثعبان الصخري، فتأثيرها يكون على الأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض مزمنة، وحين الإصابة بلدغة الأفاعي يجب أولاً تهدئة أعصاب المصاب، فذلك يبطئ انتشار السم في الجسم، ومن ثم غسل مكان اللدغة بالماء والصابون، وبعد ذلك إبقاء العضو المصاب أسفل من مستوى القلب، وتغطية موقع اللدغة بشاش نظيف، مع عدم الضغط على الجرح أو محاولة مص السم، كذلك تجنب تناول المشروبات التي يوجد فيها نسبة الكافيين، بالإضافة إلى تجنب وضع الثلج أو غمر الجرح بالماء، وبعدها يتم مراجعة أقرب مركز صحي لاستكمال الإجراءات الطبية".