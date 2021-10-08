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السعودية: بيطري من عيادة تجميل للإبل إلى السجن

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السعودية بيطري من عيادة تجميل للإبل، إلى السجن
البيطري الوافد بعد ضبطه

السعودية: بيطري من عيادة تجميل للإبل إلى السجن

نادي الإبل: ما قام به من عبث يعد نوعاً من أنواع الغش والتدليس على المستثمرين بقطاع الإبل

العربية.نت - نادية الفواز

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ضبطت الجهات الأمنية السعودية وافداً يقوم بإجراء عمليات تجميل للإبل، بعد ترصده ومتابعة تحركاته، بالتعاون مع نادي الإبل ووفق المتابعة الأمنية للمخالفات وضبط مرتكبيها.

وفي التفاصيل، ذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أن إجراءات الاستدلال بشرطة محافظة الأحساء، أسفرت بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض عن تحديد هوية وافد زائر من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، امتهن القيام بعمليات تجميلية للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية لغرض زيادة قيمتها عند البيع.

وأكد الشهري ضبط الوافد بحوزته بعض الأدوات والمستحضرات التي تستخدم في مثل هذه العمليات، وقد اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى الجهة المختصة.

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وفي ذات السياق، أصدر نادي الإبل اليوم (الجمعة) بياناً حول واقعة القبض على وافد من الجنسية المصرية بالمنطقة الشرقية، لامتهانه إجراء عمليات تجميلية للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية بغرض زيادة قيمتها عند البيع. وأوضح النادي في بيانه أن الوافد يعمل طبيباً بيطرياً، وقدم من إحدى الدول الخليجية، وأن ما قام به من عبث بالإبل يعد نوعاً من أنواع الغش والتدليس على المستثمرين بقطاع الإبل.

وأشار النادي إلى أنه سيقوم بالتعاون مع الجهات الأمنية بحصر كل الأسماء المتعاونة مع المقبوض عليه، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، محذراً كل مَن يمتهن أو يتعاون في العبث من بيطريين أو ملاك أو وسطاء.

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