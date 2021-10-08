المسلسل يتواصل.. فيديو جديد لعضو تدريس يسيء لطالب

تواصل مسلسل الإساءة للمرة الثانية خلال أسبوع، حيث راج مقطع صوتي على منصات التواصل لعضو هيئة التدريس بجامعة "طيبة" بالمدينة المنورة، يسخر من أحد الطلاب يعاني من "تأتأة"، تحت وسم #دكتور_يسيء_لطالب_طيبه، وتأتي هذه الحادثة التي ترجع لفصل دراسي سابق بحسب بيان الجامعة، بعد ثلاثة أيام من الحادثة الأولى، والتي انتشر فيها مقطع فيديو يظهر فيه صوت إحدى عضوات التدريس في الجامعة نفسها، وهي توجه حديثاً إلى الطالبات، والذي وصفوه بغير اللائق.

وأصدرت الجامعة بياناً توضيحياً، في إشارة إلى ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي المنسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمتضمن الإساءة لأحد الطلاب في إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي في فصل دراسي سابق.

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وأكدت جامعة طيبة أنها تلقت بلاغا عبر الطرق النظامية واطلاعها على الموضوع أعلاه سابقاً، مشددة على رفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية والتي لا تمثل الجامعـة ولا منسوبيها، وأن الإجراءات النظامية التي اتخذتها الجامعة تأخذ مجراها النظامي بشأنه.

وأوضحت الجامعـة حرصها التام على تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق كل مـن يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ والقيم الإسلامية والتي تكفلت بحفـظ حق الجميع.

وأكدت أنها تتابع بكل حرص وترصد كل ما ينشر عنها على منصات التواصل الاجتماعي ويشكل إساءة بأي شكل من الأشكال، وأنها ستتخذ ذات الإجراءات القانونية بحق أصحابها، وفقا لما جاء في نظام الجرائم المعلوماتية ونظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، وبما جاء في وثيقة الميثاق الأخلاقي للجامعـة والمعتمد بمجلس الجامعـة والمتوج باعتمـاد الوزير النظامية، كمـا تهيـب الجامعـة كافـة المنسوبين وغيرهـم باتخاذ المبادرة للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الأنظمة ذات العلاقة.