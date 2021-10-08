النائب العام السعودي يأمر بالتحقيق مع شخص اعتدى على مسن

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن النائب العام، سعود المعجب، أمر بمباشرة التحقيق بشأن مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالاعتداء بالضرب على رجل مسن والإساءة إليه والتلفظ بعبارات تثير النعرات القبلية والعنصرية وتبث روح البغضاء والكراهية بين أفراد المجتمع.

وأضاف أن النائب العام وجّه باستمرار إيقاف الشخص المشتبه به، واتخاذ الإجراءات النظامية المشدّدة تجاهه.

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واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة تحذّر من كل ما من شأنه المساس بوحدة النسيج الاجتماعي واللّحمة الوطنية بين أفراد المجتمع، وماضية في حماية الحقوق المقررة في ذلك، ولن تألوَ جهداً في تقديم المتسببين في ذلك للقضاء، لينالوا جزاءهم العادل والرادع.

وتمكنت شرطة مدينة الدمام، شرقي السعودية، الجمعة، من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة.

ونقل بيان للأمن العام، عن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، محمد الشهري، قوله إن الأمر يتعلق بمواطن سعودي في العقد الرابع من عمره، وهو من أرباب السوابق.

وكشف البيان أن الشرطة أوقفت الرجل، واتّخذت بحقه الإجراءات الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة.

وقبل أيام، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لرجل وهو يتحدث بعنف مع رجل مسن، ثم يقوم بالاعتداء عليه بالضرب.