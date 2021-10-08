ربط التذاكر بـ"توكلنا".. شرط دخول فعاليات موسم الرياض

شدد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، على أن شرط دخول أي فعالية في موسم الرياض بعد شراء التذاكر، ربطها بتطبيق "توكلنا".

وقال: "هذا التكامل اللي تكلمت فيه سابقًا عن ‪@SDAIA_SA‬ ومحاربة السوق السوداء، وإننا نقدم فعاليات آمنة ومحمية، وتخيل أكثر، تذاكر فعاليات ‫#موسم_الرياض‬ بتكون مربوطة في تطبيق توكلنا ‪ لن يدخل أحد أي فعالية بدون الربط بين التذكرة وتوكلنا".

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وأضاف أن ذلك "لضمان سلامة الجميع، واللي ما أخذ الجرعتين يستعجل وياخذها الآن".

في حين أوضح تطبيق "توكلنا"، كيفية إضافة واستعراض تذاكر "موسم الرياض" في التطبيق، عبر طريقتين، وهي الربط المباشر بعد شراء تذكرة أو مجموعة تذاكر من خلال الضغط على مشاركتها مع التطبيق، ومن ثم ظهور التذكرة عبر خدمات الفعاليات.

أما الطريقة الثانية فتكون عبر الربط مع رمز توكلنا بعد شراء تذكرة أو مجموعة من التذاكر، وذلك من خلال إدخال رمز "توكلنا"، والتوجه إلى تطبيق "توكلنا" ثم الضغط على الرمز.