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العمر مجرد رقم.. مشجع المنتخب السعودي يروي قصته

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أبو زميرة

العمر مجرد رقم.. مشجع المنتخب السعودي يروي قصته

المشجع الستيني "أبو زميرة" ظهر في مباراة المنتخب السعودي مع اليابان.. وتحدث للعربية.نت

العربية.نت - حامد القرشي

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منذ نصف قرن يحمل سعودي آلة "المزمار" إلى الملاعب الرياضية، لمؤازرة فريقه المفضل "نادي الوحدة" في الوقت الذي يتواجد داخل مدرجات الملاعب وضمن مشجعي المنتخب السعودي في مبارياته، وخاصة التي تقام غرب السعودية.

"محمد الحازمي" والشهير بلقب "أبو زميرة" ظهر في مدرجات ملعب الجوهرة بمدينة جدة، ليلة البارحة، وهو يساند ويؤازر المنتخب السعودي في مباراته ضد المنتخب الياباني، ويمارس عشقه وتشجيعه لكرة القدم، فتحدث إلى "العربية.نت"، بقوله: "تجاوز عمري الستين عاماً، ولا زلت أتواجد في مدرجات الملاعب الرياضية، لبث الحماس في نفوس اللاعبين ومؤازرتهم طيلة وقت المباراة".

أبو زميرة
أبو زميرة

وأضاف: "كنت قبل نحو 30 عاماً، أذهب إلى الملاعب الرياضية، حاملاً معي آلة تزمير قديمة ذات أربع فتحات، تطلق صوت تزمير ومنها أُطلق عليّ لقب أبو زميرة، وخلال السنوات الماضية وبعد تلف الآلة القديمة، اقتنيتُ آلة تزمير جديدة وذات صوت جميل ومرتفع، وكلي سعادة برفع الطاقة الاستيعابية في الملاعب السعودية، لتعود الجماهير من جديد في مؤازرة المنتخب السعودي".

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ولفت خلال حديثه، أنه يجد تفاعلاً كبيراً فوق المدرجات من قبل الجماهير الرياضية، نظير ما يقدمه من خلال تزمير العديد من الأهازيج التشجيعية والأغاني الوطنية سواء من تأليفه أو الأغاني الوطنية الشهيرة.

وأوضح أنه تعلم التزمير بالتدريب والممارسة إلى حد الإتقان، فهي آلة تعتمد على قوة النفس والصوت، ويؤديها من دون مكبرات الصوت.

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