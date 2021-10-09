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إعفاء دور النشر في معرض الرياض من قيمة إيجار الأجنحة

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وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان

إعفاء دور النشر في معرض الرياض من قيمة إيجار الأجنحة

دعماً لقطاعات الأدب والنشر والترجمة، وتخفيفاً لآثار جائحة كورونا على صناعة النشر

الرياض - العربية.نت

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وجه وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، هيئة الأدب والنشر والترجمة بإعفاء دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 من قيمة إيجار الأجنحة في المعرض، دعماً لقطاعات الأدب والنشر والترجمة، وتخفيفاً لآثار جائحة كورونا على صناعة النشر.

ويأتي توجيه الأمير بدر لهيئة الأدب والنشر والترجمة، المنظمة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، عقب حزمة تسهيلات غير مسبوقة قدمتها الهيئة لدور النشر المشاركة من الداخل والخارج، شملت تخفيض 50% من قيمة إيجار المساحات، وتحمل كامل تكاليف الشحن، وتوفير متجر إلكتروني مصاحب للمعرض لمن لا يتمكن من الحضور، ونقاط بيع إلكترونية لجميع الناشرين.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب بنسخته الجديدة الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، شاركت فيه أكثر من 1000 دار نشر من 30 دولة حول العالم.

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