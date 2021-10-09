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النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء

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النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية

النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء

العقوبات المتعلقة بتسجيل الفيديو ونشر وترويج محتواه تخضع لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

الرياض - العربية.نت 

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أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أنه بناء على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن ظهور امرأة تتلفظ بعبارات خادشة للحياء في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد صدرت الأوامر باستدعائها ومباشرة الإجراءات النظامية بحقها والتحقيق معها حول محتوى الفيديو.

وقال المصدر إن العقوبات المتعلقة بتسجيل الفيديو ونشر وترويج محتواه تخضع لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتطال كل من قام بذلك أو حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من هذه الأفعال المجرمة شرعاً وقانوناً.

كما أهاب المصدر بمستخدمي وسائل التقنية الحديثة وقنوات التواصل الاجتماعي استخدامها بطريقة آمنة وأخلاقية لا خروج فيها عن الآداب العامة والقيم المجتمعية، والتعامل مع روادها بما يعزز حماية المصلحة الوطنية والآداب العامة.

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