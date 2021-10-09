.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد تفاصيل إعصار نادر اجتاح شواطئ جازان الجمعة

  • الخط
الاعصار القمعي الذي اجتاح جازان
الاعصار القمعي الذي اجتاح جازان

شاهد تفاصيل إعصار نادر اجتاح شواطئ جازان الجمعة

الإعصار القمعي هو عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض تصاحبها رياح قوية، وأمطار غزيرة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

في حالة جوية نادرة، ظهر مساء الجمعة على سواحل جازان -جنوب غرب السعودية- إعصار قمعي، شاهده مرتادو الشاطئ، فيما دعت الجهات المعنية إلى مغادرة الموقع وأخذ الحيطة والحذر. ووثق كثيرون تفاصيل الإعصار، وراجت مقاطع فيديو واسعة على منصات التواصل، تظهر مشاهد الإعصار المتزامنة مع هطول أمطار غزيرة.

خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أكد لـ "العربية.نت" ظهور إعصار قمعي في جازان قبيل مغرب الجمعة، والإعصار هو عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض يصاحبها رياح قوية، وأمطار غزيرة، وهي ظاهرة كانت نادرة وقليلة الحدوث في مدن السعودية.

وكشف خبير الطقس عن توقع مزيد من الأمطار على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة تمتد اجزاء من المدينة المنورة، لافتاً إلى أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة تصحابها رياح نشطة.

الأمطار التي هطت على جازان الجمعة أدت الى جريان السيول بعدد من الأودية والشعاب، ‏فيما أهاب الدفاع المدني بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، والالتزام بتعليمات الأمان.

وعلى الصعيد نفسه، تابع أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبد العزيز، تداعيات التقلبات الجوية والحالة المطرية التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها مساء الجمعة، ووجه الجهات المعنية ومحافظي المحافظات باتخاذ كافة الاجراءات للحد من آثار الأمطار والسيول، كما اطمأنَّ على أوضاع المواطنين والمقيمين والتدابير المتَّبعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عادة يومية بسيطة تحمل السر في حمايتك من كورونا وتحوراته عادة يومية بسيطة تحمل السر في حمايتك من كورونا وتحوراته
صورة تخيلية لدابة الرسول تجتذب زوار معرض الرياض للكتاب صورة تخيلية لدابة الرسول تجتذب زوار معرض الرياض للكتاب
الأكثر قراءة
بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية
النائب العام السعودي يأمر بالتحقيق مع شخص اعتدى على مسن النائب العام السعودي يأمر بالتحقيق مع شخص اعتدى على مسن
صورة تخيلية لدابة الرسول تجتذب زوار معرض الرياض للكتاب صورة تخيلية لدابة الرسول تجتذب زوار معرض الرياض للكتاب
آل الشيخ: 6 مليارات دخل موسم الرياض الماضي آل الشيخ: 6 مليارات دخل موسم الرياض الماضي
التحالف: 10 مصابين إثر سقوط مسيرة حوثية على مطار الملك عبدالله التحالف: 10 مصابين إثر سقوط مسيرة حوثية على مطار الملك عبدالله
السعودية: بيطري من عيادة تجميل للإبل إلى السجن السعودية: بيطري من عيادة تجميل للإبل إلى السجن
قبل أن تذهب
تخفيف إجراءات كورونا في بريطانيا للحصالين على اللقاحات
تخفيف إجراءات كورونا في بريطانيا للحصالين على اللقاحات
اكتشف المزيد