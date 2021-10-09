شاهد تفاصيل إعصار نادر اجتاح شواطئ جازان الجمعة

في حالة جوية نادرة، ظهر مساء الجمعة على سواحل جازان -جنوب غرب السعودية- إعصار قمعي، شاهده مرتادو الشاطئ، فيما دعت الجهات المعنية إلى مغادرة الموقع وأخذ الحيطة والحذر. ووثق كثيرون تفاصيل الإعصار، وراجت مقاطع فيديو واسعة على منصات التواصل، تظهر مشاهد الإعصار المتزامنة مع هطول أمطار غزيرة.

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خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أكد لـ "العربية.نت" ظهور إعصار قمعي في جازان قبيل مغرب الجمعة، والإعصار هو عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض يصاحبها رياح قوية، وأمطار غزيرة، وهي ظاهرة كانت نادرة وقليلة الحدوث في مدن السعودية.

وكشف خبير الطقس عن توقع مزيد من الأمطار على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة تمتد اجزاء من المدينة المنورة، لافتاً إلى أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة تصحابها رياح نشطة.

الأمطار التي هطت على جازان الجمعة أدت الى جريان السيول بعدد من الأودية والشعاب، ‏فيما أهاب الدفاع المدني بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، والالتزام بتعليمات الأمان.

وعلى الصعيد نفسه، تابع أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبد العزيز، تداعيات التقلبات الجوية والحالة المطرية التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها مساء الجمعة، ووجه الجهات المعنية ومحافظي المحافظات باتخاذ كافة الاجراءات للحد من آثار الأمطار والسيول، كما اطمأنَّ على أوضاع المواطنين والمقيمين والتدابير المتَّبعة.