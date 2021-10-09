.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عبدالله بن بخيت: لهذه الأسباب نفدت روايتي من معرض الرياض

  • الخط
رواية "الدحو"

عبدالله بن بخيت: لهذه الأسباب نفدت روايتي من معرض الرياض

الكاتب والروائي السعودي قال إن القارئ يجب أن يقرأ الرواية حتى يصدر عليها أحكاما، وهذا يحتاج لقارئ حصيف يستطيع التمييز بين الرواية والمقال

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

أكد الكاتب والروائي السعودي عبدالله بن بخيت، السبت، أن نفاد روايته "الدحو" من معرض الرياض الدولي للكتاب، كانت له عدة أسباب. كما أن عنوان الرواية كان جاذباً، خاصة لمن قرأوا رواية "شارع العطايف"، وأيضاً كان للشغف وفضول الاطلاع على الروايات الجديدة دور في نفاد الكمية.

وأضاف بن بخيت خلال حديثه لـ"العربية.نت" أن الرواية حملت الإثارة والجدل، خاصة أن البعض معتاد على المقالات الجدلية، "فبحكم علاقتي بالصحافة، مع أن الخصوم ذهبوا، وكتابة الزاوية تحتاج للاستفزاز ولغة معينة من لفت النظر، أما الرواية فليس لديها خصوم، وهي تكتب على مهل، وليس لها علاقة بالاستفزاز والصراعات والايديولوجيا، وبلغة فنية أدبية بشخوص وأحداث، وليست صحفية".

8 كتب نادرة بـ 2.3 مليون ريال بمعرض الرياض الدولي للكتاب السعودية السعودية 8 كتب نادرة بـ 2.3 مليون ريال بمعرض الرياض الدولي للكتاب
صورة تخيلية لدابة الرسول تجتذب زوار معرض الرياض للكتاب السعودية صورة تخيلية لدابة الرسول تجتذب زوار معرض الرياض للكتاب

انتقاد الرواية

أما عن الانتقادات التي طالت الرواية، فذكر بن بخيت أن القارئ يجب أن يقرأ الرواية حتى يصدر عليها أحكاماً، وهذا يحتاج لقارئ حصيف يستطيع التمييز بين الرواية والمقال.

وعن المشاكل التي واجهته من خلال شحن الرواية للسعودية، قال بن بخيت إن ذلك سبب تأخير العمل، مضيفاً: "لم أسلمهم الرواية إلا قبل بدء المعرض بـ15 يوما، ونأمل أن تكون الرواية بالمكتبات بجدة والرياض خلال الفترة القادمة، وأن تتواجد بجميع معارض الكتاب القادمة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
"تجويع الفيروس".. علماء يكتشفون حلاً لمقاومة كوفيد 19
الأكثر قراءة
بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية
شرط شرط "جرعتي اللقاح" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية الأحد
النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء
السعودية: بيطري من عيادة تجميل للإبل إلى السجن السعودية: بيطري من عيادة تجميل للإبل إلى السجن
في السعودية.. عيون ونخيل بين شق جبلي تجري مياهه طوال العام  في السعودية.. عيون ونخيل بين شق جبلي تجري مياهه طوال العام 
لم تقسم نصفين بالليزر.. سر صخرة عجيبة في السعودية لم تقسم نصفين بالليزر.. سر صخرة عجيبة في السعودية
قبل أن تذهب
حكومة حمدوك محاصرة.. احتجاجات بشمال السودان قبل تهدئة احتقان الشرق
حكومة حمدوك محاصرة.. احتجاجات بشمال السودان قبل تهدئة احتقان الشرق
اكتشف المزيد