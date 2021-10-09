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شرط "جرعتي اللقاح" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية الأحد

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لقاح كورونا

شرط "جرعتي اللقاح" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية الأحد

ضمن الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ولغرض الحفاظ على الصحة العامة

العربية.نت - حامد القرشي

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بدأ العد التنازلي لاشتراط التحصين بجرعتين لدخول الأنشطة والمنشآت، وكذلك حضور المناسبات، حيث تبدأ السعودية في الساعة السادسة من صباح غد الأحد (الموافق 4 ربيع الأول 1443هـ و10 أكتوبر 2021م)، في تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة، وذلك فيما يتعلق بدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي أو دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وكذلك دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، مع مراعاة الفئات المستثناة من أخذ اللقاح فقط، وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

ويدخل قرار اشتراط التحصين حيز التنفيذ، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة ضمن مرحلة جديدة لحماية المجتمع من فيروس كوفيد-19.

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يذكر أن السعودية أعلنت قبل أسبوع، أن أخذ جرعتين من لقاح كورونا شرط لركوب الطائرات والنقل العام اعتبارا من 10 أكتوبر، ويشمل الأمر أيضاً دخول المنشآت والمناسبات والنشاطات العامة.

فيما أوضحت وزارة الصحة السعودية أنه تم إعطاء أكثر من 43 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق السعودية، وأكدت على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على لقاح كورونا.

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