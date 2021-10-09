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8 كتب نادرة بـ 2.3 مليون ريال بمعرض الرياض الدولي للكتاب

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السعودية

8 كتب نادرة بـ 2.3 مليون ريال بمعرض الرياض الدولي للكتاب

دار "كريستيز" العالمية: لدينا أول خريطة جيولوجية للمملكة العربية السعودية من القرن العشرين، وتعتمد عليها الكثير من الخرائط الحالية، بسعر يبلغ نحو 60 ألف دولار

العربية.نت - مريم الجابر

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لفتت دار "كريستيز" العالمية للمقتنيات النادرة، أنظار زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 بمجموعة من الكتب النادرة التي تعود لعلماء كتبوها في القرون الماضية.

ومن معروضات الدار أول خريطة جيولوجية للمملكة العربية السعودية من القرن العشرين، وتعتمد عليها الكثير من الخرائط الحالية، بسعر يبلغ نحو 60 ألف دولار، بالإضافة إلى 22 خريطة تفصيلية نادرة للجزيرة العربية بقيمة 100 ألف دولار، كما يوضح جوليان ويلسون، الأخصائي الأول في دار كريستيز العالمية.

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من جهتها، بيّنت فرانسيس كيوورث المتخصصة في الفنون الإسلامية والهندية في دار "كريستيز"، أنهم يعرضون مخطوطات قديمة ترجع في عمرها إلى أكثر من 500 سنة، والنسخ الأولى من كتب علمية قديمة، ولدى دار كريستيز سلسلة مكونة من ستة كتب، تتضمن رسومات للطيور وشرحا عنها بيد العالم الفرنسي فرانسوا ليفونت، تعود إلى القرن التاسع عشر، تتراوح بين 140 ألف دولار، كما تعرض الدار 8 كتب علمية، وهي سلسلة فرنسية علمية عن الورود والزهور، كتبها العالم بيير جوزيف، وتباع كتب الطبعة الأولى بمبلغ يقدر بنحو 625 ألف دولار.

مخطوطة نادرة

وأوضحت كيوورث أن جناح الدار في المعرض يكشف النقاب عن مخطوطة نادرة مكتوبة بخط اليد باللغة اللاتينية، مصدرها من إيطاليا، تعود للقرن الخامس عشر، بقيمة تبلغ نحو 120 ألف دولار، مضيفة أن فرع دار "كريستيز" في لندن يعرض مكتبة خاصة تضم 3 آلاف كتاب جمعت على مدى 50 سنة، ومراجع عن الفنون الإسلامية، بعضها نادر جداً من القرن التاسع عشر.

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