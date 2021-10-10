فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات

تفاجأ شاب باحتراق سياراته، بينما كان خارجاً من أحد المساجد على الطريق الرابط بين صبيا وجازان، عند كوبري الظبية.

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فقد اندلعت النيران بمركبة شاب كان يؤدي صلاة الظهر في المسجد عند الساعة 1:10 من أمس السبت.

وأظهرت كاميرات المراقبة القريبة من المسجد، شخصاً يقوم قام بسكب مادة اشتعال، أدت إلى حريق المركبة ولاذ بالفرار.

في حين أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة جازان، الرائد نايف حكمي، أن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا تمكنت من القبض على مواطن، في العقد الرابع من العمر، قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة مواطن آخر، وأضرم النار فيها، ثم هرب من الموقع.

إلى ذلك، أكدت الشرطة أنه وبعد إيقاف الفاعل أخذت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، ثم أحيل لفرع النيابة العامة.