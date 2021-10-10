لم تقسم نصفين بالليزر.. سر صخرة عجيبة في السعودية

لطالما أذهلت تلك الصخرة كل من رآها، لاسيما أنها تبدو مقسومة نصفين على "المسكرة كما يقال، وكأن "ليزرا " ما شقها. فما سر صخرة النصلة هذه كما يطلق عليها أهالي تيماء، التي عادت إلى الضوء مجددا خلال الأيام الماضية، بعد أن أعاد مغردون على تويتر نشر صور خلابة لها.

تعتبر صخرة "النصلة"، كما يطلق عليها سكان وأهالي محافظة تيماء، في السعودية، واحدة من العجائب الجيولوجية الشهيرة في جنوب المحافظة.

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ويشكل انقسامها إلى نصفين بشكل شبه هندسي، علامة فارقة في مظهرها، الذي يتسم أيضا بشكل مخروطي بسبب العوامل الجوية والرياح.

انفردت عن الجبال

سميت "النصلة" بهذا الاسم لأنها نصلت أو انفردت عن الجبال القريبة منها.

تبرز على واجهتها مجموعة من النقوش الثمودية والرسوم الصخرية لأشكال حيوانية متنوعة.

يبلغ طولها قرابة 8 أمتار، وتتربع على قاعدتين تحملان الصخرتين المنفصلتين بشكل يدعو إلى الدهشة، حتى باتت واحدة من أهم المواقع السياحية في محافظة تيماء.

كما أنها ظلت مع نقوشها صامدةً في وجه السنين وتقلباتها إلى يومنا هذا.

إلى ذلك، تدل النقوش التي تحملها على الأهمية التي كانت تتمتع بها المنطقة خلال العصور الماضية.

أكثر من 400 مليون سنة

وفي السياق، كشف الدكتور عبد العزيز بن لعبون، العالم الجيولوجي السعودي سر انشطار هذه الصخرة التي تبعد 245كم عن تبوك، موضحا أن عمرها يزيد على 400 مليون سنة، وطولها يبلغ تقريبًا 8 أمتار.

كما أشار إلى أن القواعد التي تحمل الصخرتين، واحدة منهما صغيرة في الجهة اليسرى، وهي الأضعف، وأخرى في الجهة اليمنى وهي الأقوى.

إلى ذلك، أوضح أن الرسوم والنقوش الأثرية الثمودية، التي تحملها تلك الصخرة المعمرة تعود إلى آلاف السنين، وتُظهر كيف كان السكان يعيشون قديمًا في تلك المنطقة.

كما أضاف أن صور الحيوانات والطيور والزواحف متعددة الأشكال الموجوة عليها، كانت تُستخدم لتشكل علامات للقوافل والسائرين، وتعريفًا بالوديان والسهول؛ ما يجعلها واحدة من أجمل المزارات السياحية بالسعودية.

انشطار مذهل

أما عن سبب انشطارها بتلك الطريقة المذهلة، فأوضح أن السبب الرئيسي يعود لزحزحة الجانب الأيسر (وهو الأضعف) ما تَسَبّب في هذا الانشطار الدقيق.

في حين نفى ما تم تداوله من شائعات تعود إلى بعض الموروثات الشعبية عن انشطار الصخرة.

عنترة بن شداد

فبحسب الحكايات الشعبية، فإن النصلة شاهدة على قصة حب شهيرة مضت عليها قرون طويلة، وحيكت حولها الكثير من الأساطير، وتقول إحدى تلك الروايات أن عنترة بن شداد كان يربط حصانه عندها، ليلاقي محبوبته عبلة!.

يذكر أن تيماء غنية بتنوع المواقع السياحية والتراث التي تتكامل مع بعضها لتوفر تجربة مميزة للسائح.

كما تُعد "النصلة" من أبرز المسارات السياحية وتلقى إقبالًا من قبل أهالي محافظة تيماء وزوارها من مختلف المناطق لما تحتويه من جمال طبيعي ونقوش قديمة.