محرك بحث يكشف السرقات الأدبية في معرض الرياض

يُعَرف معرض الرياض الدولي للكتاب زواره على سبل التأكد من حقوق الملكية الفكرية في البحوث والنصوص، عبر المعهد العربي للإصلاح الرقمي "أدري" الذي يقوم بتوظيف الذكاء الصناعي في الكشف عن السرقات الأدبية.

وكان معهد "أدري" قد أنشأ محرك بحث شاملا، هو الأول من نوعه في العالم الذي يكشف الانتحال باللغة العربية، معتمداً على عدد كبير من البحوث والنصوص العلمية والأدبية المترجمة للعربية، حيث أدرج المعهد أكثر من 200 مليون محتوى مترجم من مختلف اللغات، وفور رفع النص العربي يتم تقديم نتائج فورية، بنسب تصل لأكثر من 70%، مع دعم كامل لكافة الصيغ والبروتوكولات الأكاديمية في إدارة ونشر البحوث؛ مما يساعد الجامعات ودور النشر في التأكد من عدم تجاوز منتسبيها على حقوق غيرهم.

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يذكر أن معهد "أدري" يشارك في "جادة الثقافة" ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يعد الأكبر في تاريخ المملكة، بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر قادمة من 28 دولة، تحل فيه جمهورية العراق ضيف شرف.