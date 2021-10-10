"هاكاثون سنا" يناقش 15 مشروعاً ريادياً شرق السعودية

ناقش "هاكاثون سنا لريادة الأعمال" في الأحساء 15 مشروعاً ابتكاريًا من أصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة على مستوى السعوية، لمدة 36 ساعة من الجلسات الحوارية، وسط بيئة تنافسية حيوية محفزة وإبداعية، وذلك لمجموعة من التحديات الريادية بين المبتكرين والمبدعين في الأحساء.

جاء هذا الهاكاثون بتنظيم من غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال، ضمن برامج وفعاليات المركز الواعدة والمستمرة لدعم ابتكار الحلول الريادية والتقنية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والمشاريع الناشئة، بما يصب في مصلحة دعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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الشراكات والجهات المنظمة

من جانبه، تحدث أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك لـ"العربية.نت" وقال إن "هذا الهاكاثون يعتبر انطلاقة جديدة لمركز الأمير أحمد بن فهد "سنا"، ونحن سعداء جداً بهذه المشاركة، وليست مستغربة من شابات وشباب الأحساء أو بقية مناطق السعودية، ونتمنى لهم التوفيق".

دعم الشركات والطاقات البشرية

بدوره علق المشرف العام على البرنامج المهندس سامي الحصين قائلاً: "سبب القيام بهذه الفعالية هو استهداف للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من الشركات المسجلة وأكثر من 64% من سوق العمل، والشركات الصغيرة والمتوسطة عادة هي التي تبتكر مثل شركة غوغل وغيرها، كما أن الأحساء جزء من هذه المنظومة لكن الأحساء لديها شيء يميزها عن باقي المناطق، أولاً: تاريخها العريق والطاقات البشرية وهي أرض الحضارات كما يسميها أهلها، والناس في الأحساء هم أشخاص رياديون بطبيعتهم فهم يعملون بجد واجتهاد، فهم مستعدون لهذا العمل الذي نسميه الروح الريادية، ثانياً: موقعها الجغرافي الذي يعتبر مكانا ممتازا جداً بحكم قربها من دول مجلس التعاون، ثالثاً: وجود الداعم الكبير "غرفة الأحساء" والأمير أحمد بن فهد بن سلمان، فلدينا الطاقة البشرية المميزة ولدينا الموقع الجغرافي المميز ولدينا دعم القيادة العليا".

مراحل الهاكاثون

كما أضاف: "المراحل التي يمر بها المشارك، وهي المراحل التقليدية لأي مشروع، حيث يبدأ بوجود مشكلة، تحديد هذه المشكلة والتعرف عليها بشكل دقيق ووضع الحلول المقترحة لها، ثم وضع المنتج الأولي واختباره مع الجمهور ثم تطويره، والبحث بعد ذلك عن الممولين إلى أن يصل إلى الاستدامة والتوسع سواء من خلال وجود ممولين أو من خلال الاستحواذ عليه أو طرحه إلى السوق".

تقييم المشاريع

بدورها، علقت عضوة لجنة التحكيم ورائدة الأعمال، لطيفة الوعلان، قائلة: "كلجنة تحكيم قيمنا قرابة 10 مشاريع، وطريقة التقييم تكون على أكثر من محور وهي: على الفكرة نفسها أو الميزة التنافسية أو نموذج العمل والفريق، وكذلك تقييم الجانب المادي لجميع النواحي".

كما سيتم الإعلان عن المشاريع المرشحة خلال 15 يوما بإرسال القبول عبر الإيميل الخاص بالمشارك، وسيتم تقديم دورات تدريبية لهم على مدى 3 أشهر، كما أن جميع الإعلانات وآلية التقديم لكل البرامج يتم الإفصاح عنها عبر منصة تويتر وموقع سنا الإلكتروني: http://sna.sa/