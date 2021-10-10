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"المرأة في الفضاء" برنامج حواري تعقده هيئة السعودية للفضاء الأحد

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مشاعل الشميمري
مشاعل الشميمري

"المرأة في الفضاء" برنامج حواري تعقده هيئة السعودية للفضاء الأحد

تستهدف الهيئة من خلال البرنامج تبادل التجارب والأفكار ونشر الإلهام وتعزيز المحتوى المتعلق بعلوم الفضاء وتقنياته

العربية.نت - نادية الفواز

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أعلنت الهيئة السعودية للفضاء عن اللقاء الرابع للبرنامج الحواري حديث الفضاء "SPACE TALK"، الذي يُعقد الأحد، ويستضيف رائدة الأعمال في مجال الصواريخ السلمية المهندسة، مشاعل الشميمري، للحديث حول "الصواريخ والمركبات الفضائية ودور المرأة فيها"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمبادرة "thinktech".

ويأتي ذلك ضمن فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2021، تحت شعار "المرأة في الفضاء"، ويستمر إلى 10 أكتوبر الجاري. ويعتبر أسبوع الفضاء العالمي احتفالا دوليا بالتقدم العلمي والتكنولوجي، إلى جانب المساهمة في "تحسين حالة الإنسان"، ففي عام 1999 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الاحتفال يقام في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر من كل عام، وتم اختيار موضوع هذا العام "المرأة في الفضاء" لاستعراض إنجازات ومساهمات النساء في قطاع الفضاء وعلومه.

تبادل التجارب

وتستهدف الهيئة من خلال البرنامج تبادل التجارب والأفكار ونشر الإلهام وتعزيز المحتوى المتعلق بعلوم الفضاء وتقنياته، ويهتم البرنامج برفع الوعي المجتمعي بأهمية علوم وتقنيات الفضاء، ونقل الخبرات والتجارب الموثوقة عبر لقاءات مع المؤثرين في المجال والمهتمين بأبرز اكتشافاته وأحداثه، حيث تتجه المملكة إلى تعزيز ريادتها في علوم الفضاء وتقديم كل ما يسهم في دعم القدرات الوطنية في تطوير التقنيات الفضائية.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء ضمن مستهدفات السياسة الفضائية في السعودية للعمل على تنمية رأس المال البشري عبر إلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين السعوديين، وبناء شبكة وطنية من خبراء الفضاء، إضافة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والابتكار عبر زيادة نسبة مشاركة المرأة في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الفضاء وإيجاد فرص اقتصادية واجتماعية وعلمية جديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الفضاء في المملكة.

المرأة في الفضاء
المرأة في الفضاء
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