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السعودية.. بدء الترشح لجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي

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التطوع-الصحي

السعودية.. بدء الترشح لجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي

تهدف الجائزة التي يرعاها مجلس الضمان الصحي إلى دعم وتحفيز الأعمال التطوعية، وإبراز الجهود المؤثرة في تحسين خدمات الرعاية الصحية

الرياض - العربية.نت

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فتحت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، باب الترشح لجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي في دورتها الثالثة 2021م، والتي تستهدف فئتي الأفراد والمنظمات، ممثلتين بالممارسين الصحيين والمتطوعين على مستوى الأفراد، والمنظمات الصحية، والقطاع غير الربحي، والشركات والمؤسسات الخاصة، والفرق التطوعية الرسمية على مستوى المنظمات؛ وذلك في جميع مناطق السعودية.

وتهدف الجائزة التي يرعاها مجلس الضمان الصحي، إلى دعم وتحفيز الأعمال التطوعي، وإبراز الجهود المؤثرة في تحسين خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خدمات المتطوعين التي تشارك في تحسين الرعاية الصحية.

3 نطاقات للجائزة

كما تشمل الجائزة 3 نطاقات، هي: الخدمة العلاجية، والتوعية والتثقيف الصحي للمجتمع، والخدمات المساندة في المجال الصحي، موزعة على 3 مسارات رئيسة، هي: المبادرة المتميزة، والأفكار الإبداعية، وجائزة وزير الصحة التقديرية، والمخصصة لرواد التطوع الصحي من الأفراد والكيانات، الذين قدموا أدواراً مميزة في الخدمات الصحية بالسعودية.

الجدير بالذكر أن أمانة الجائزة اعتمدت عدداً من المعايير المهنية للجائزة، المبنية على المقارنة بين تجارب الجوائز العالمية والمحلية، أبرزها: المنهجية، التقويم والتحسين، والإبداع والابتكار، وملائمة الأفكار، إضافة إلى البُعد التحفيزي.

وتأتي هذه الجائزة استمراراً لمبادرات الصحة لتكريم الجهود الإبداعية في العمل التطوعي، وتحقيقا لأحد مستهدفات رؤيـة المملكة 2030، المتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع. وللتقديم على الجائزة ولمزيد من المعلومات يُمكن الاطلاع على الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Pages/health-volunteer.aspx ‏.

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