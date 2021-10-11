السعودية ترحب بتشكيل حكومة تونس: نأمل في أن تحقق تطلعات الشعب

رحبت المملكة العربية السعودية بتشكيل الحكومة التونسية، الاثنين، وأعربت عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب التونسي الشقيق في كل ما يحقق له الرفاه والتقدم.

وأكد بيان لوزار الخارجية على حرص المملكة على كل ما من شأنه تحقيق دعائم الاستقرار والتنمية في الجمهورية التونسية.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئيسة الحكومة التونسية المكلفة نجلاء بودن، تشكيلة وزرائها، من قصر قرطاج، مؤكدة أن أولوية عمل هذا الفريق الحكومي تكمن في استعادة الثقة بالدولة من قبل كافة المواطنين، وإعادة الأمل للتونسيين بمستقبل أفضل وظروف عيش أفضل.

كما عددت الوزراء المشاركين في التشكيلة 24 وزيرا وكاتبة، بينهم 9 نساء.

وأدى أعضاء الحكومة الجديدة، مباشرة بعد الإعلان الرسمي، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، استنادا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر الماضي، دون الحاجة لنيل الثقة من قبل البرلمان المجمد إلى أجل غير مسمى.