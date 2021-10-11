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السعودية: على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته ومحاسبة الحوثيين

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مجلس الأمن الدولي (أرشيفية من فرانس برس)
مجلس الأمن الدولي (أرشيفية من فرانس برس)

السعودية: على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته ومحاسبة الحوثيين

دبي - العربية.نت

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دعت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة لمحاسبة ميليشيات الحوثي على تهديدها للمدنيين، مشيرة إلى ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته.

وقالت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن صمت المجموعة الدولية يبعث رسالة خاطئة للحوثيين.

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وأضافت أن المملكة لن تدخر جهداً في حماية أراضيها، وفق القوانين الدولية.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت، الجمعة، عن سقوط مسيرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان، أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

استهداف المطارات والأعيان المدنية

كما، كشف التحالف في وقت لاحق عن تدمير مسيرة مفخخة ثانية، حاولت استهداف المدنيين بالمطار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء الجمعة سقطت مسيرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة".

المسيرة الحوثية الثانية صوب مطار الملك عبدالله في جازان
المسيرة الحوثية الثانية صوب مطار الملك عبدالله في جازان

يشار إلى أنه ومنذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

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