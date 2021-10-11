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بعد ارتفاع التحصين.. حافظات زمزم تعود للمسجد الحرام

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زمزم

بعد ارتفاع التحصين.. حافظات زمزم تعود للمسجد الحرام

استحداث مشربيات جديدة في الدور الأول والثاني والمسعى في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام

الرياض - العربية.نت

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أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تشغيل 155 مشربية رخامية و20 ألف حافظة لسقيا ماء زمزم في المسجد الحرام، والتي توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقائية البيئية "محمد الجابري"، أن عودة المشربيات والحافظات جاء بعد ارتفاع نسبة التحصين بين المواطنين والمقيمين، والتزام قاصدي المسجد الحرام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

عودة حافظات زمزم في المسجد الحرام
عودة حافظات زمزم في المسجد الحرام

المشربيات الرخامية

كما أوضح أن المشربيات الرخامية التي تم إعادة تشغيلها داخل المسجد الحرام يصل عددها لأكثر من 97 مشربية رخامية، و48 مشربية رخامية على أعمدة الدور الأرضي والأول بمجموع 145 مشربية مخصصة لماء زمزم المبارك، وأن عدد المشربيات الرخامية بساحات المسجد الحرام يصل إلى 10 مشربيات.

وأشار إلى استحداث مشربيات جديدة في الدور الأول والثاني والمسعى في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام، وكذلك في بدروم المسجد الحرام والساحات الشمالية، واستبدال جميع المشربيات (الفايبر جلاس) بمشربيات رخامية جديدة بسطح المسجد الحرام.

زمزم ..
زمزم ..

مواقع ومجمعات الشرب

وأفاد الجابري أن عدد حافظات ماء زمزم بالمسجد الحرام يصل إلى أكثر من 20 ألف حافظة، ومتوسط الاستهلاك اليومي لماء زمزم في المسجد الحرام يصل إلى 1633030متراً مكعباً يومياً، كما يعمل بإدارة سقيا زمزم (126) موظفاً موزعين على مدار الأربع والعشرين ساعة لمتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل، والإشراف على تهيئة وتجهيز السقاية داخل المسجد الحرام وعمل جولات ميدانية على مواقع ومجمعات الشرب للتأكد من جاهزيتها باستمرار، مع المحافظة على نظافة تلك الحافظات، كما تشرف على العمالة التي تتولى تعبئة الحافظات.

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