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جونسون يبحث مع الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية

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محمد بن سلمان وجونسون
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

جونسون يبحث مع الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية

دبي - العربية.نت

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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيا، من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

تعزيز التجارة والاستثمار

إلى ذلك، اتفق الجانبان على أهمية قيام دول مجموعة العشرين بإحراز تقدم ملموس بشأن تغير المناخ وخفض الانبعاثات، قبل قمة COP26 المزمع عقدها في غلاسكو الشهر المقبل، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الخارجية البريطانية.

كما ناقشا فرص تعزيز التجارة والاستثمار بين بريطانيا والسعودية، قبل قمة الاستثمار العالمية في لندن الأسبوع المقبل.

إلى هذا اتفقا على مواصلة العمل معًا بشكل وثيق بشأن أولويات البلدين المشتركة.

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