لأول مرة في السعودية.. علاج تشوه وريدي بهذه التقنية

في إنجاز جديد للكوادر الصحية السعودية، أنهى فريق طبي من الأشعة التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة، معاناة شاب في العقد الثاني من العمر بعد آلام شديدة في الظهر لمدة عشر سنوات.

في التفاصيل وبعد استقبال المريض وإجراء كامل الفحوصات والتحاليل وأشعة الرنين المغناطيسي، تبين وجود تشوه وريدي كبير في منطقة عضلات الظهر المجاورة للفقرات.

مادة اعلانية

وبعد عرضه على أطباء جراحة التجميل والأوعية الدموية وتعذر إجراء تدخل جراحي، تم تحويله على الفور إلى عيادة الأشعة التداخلية للتقييم والفحص والاستشارة.

نجاح واستجابة كبيرة

واجتمع الفريق الطبي بقسم الأشعة التداخلية وقرر علاج المريض باستخدام تقنية التبريد cryoablation بقيادة الدكتورة نهى غزيز والدكتور أحمد السخاوي وفريق مميز من التخدير بقيادة الدكتور إبراهيم محمد والدكتورة سيدة نور والتمريض وأخصائيي الأشعة.

أما سبب لجوء الفريق الطبي لـcryoablation، والذي يعد استخدامه الأول من نوعه لمثل هذه التشوهات الوريدية على مستوى السعودية، فيكمن بأن التقنيات المعتادة، التي تشمل حقن المواد المصلبة الأخرى، قد تؤدي إلى مضاعفات كبيرة في مثل هذه الحالات.

إلى ذلك تكلل الإجراء التداخلي بالنجاح، وتمت متابعة المريض لستة أشهر، وقد أظهر استجابة كبيرة لهذا العلاج.