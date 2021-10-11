نتاج الفرقة الوطنية السعودية.. غناء مبهر لـ 80 عازفا

بمشاركة 80 عازفا سعوديا، شهدت صالة الفنون بجمعية الثقافة والفنون بجدة، تجمع أكبر عدد للموسيقيين السعوديين شباب وبنات، لأداء نتاجهم التدريبي في العزف والغناء الجماعي، للفرقة الوطنية والكورال، في معهد البيت الموسيقي، فرع جدة في قاعة جمعية الثقافة والفنون بجدة التي تأتي وفق تطلعات رؤية 2030وضمن مشاريع وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الموسيقى، والتي تسعى لتكوين فرقة موسيقية سعودية متكاملة وفق منهجية علمية للعزف والغناء على النوتة الموسيقية.

مادة اعلانية

وقال رئيس معهد البيت الموسيقي الدكتور صالح الشادي لـ"العربية.نت": شارك أكثر من 80 عازفا على مختلف الآلات الموسيقية من العود والكمان والقانون والقيثار والساكسفون والإيقاعات وغيرها إضافة إلى مجموعة الكورال، وهذا هو نتاج ما أعلنه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن إنشاء أول معهد متخصص لتدريب الموسيقى في السعودية.

كما تم إنشاء 4 مراكز للتدريب في الرياض والمنطقة الشرقية وينبع وجدة، وتستهدف تدريب 200 عازف، وتقدم عدد كبير للانضمام للدورات، وتم فرز المتميزين وإخضاعهم لدورة مكثفة، لمسنا أثرها في العرض الذي قدم في صالة الفنون بجمعية الثقافة والفنون بجدة.

وأكد الشادي أن السعودية تشهد نهضة كبيرة على مستوى الفنون بدعم ولي العهد ومتابعة وزير الثقافة وحرص هيئة الموسيقى على تكوين فرقة موسيقية محترفة، موجها شكره لجمعية الثقافة والفنون بجدة على دعمها وتهيئة المكان.