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بالتعاون مع الإمارات.. السعودية تحبط تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص مخدر 

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أقراص مخدرة مخدرات إمفيتامين
أقراص مخدرة

بالتعاون مع الإمارات.. السعودية تحبط تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص مخدر

الشحنة المخدرة ضبطت داخل شاحنة محملة بحبوب الذرة عبر منفذ البطحاء

دبي - العربية.نت

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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية المستمرة لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين إلى المملكة داخل شاحنة محملة بحبوب الذرة عبر منفذ البطحاء، بالتعاون مع الجانب الإماراتي، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ووفق خطة أمنية محكمة، تم ضبط (1,531,791) قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة شخصين، مواطن ومقيم سوري، بمدينة الرياض.

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وأوضح الرائد النجيدي أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن عناصر مكافحة المخدرات ستتصدى لكل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات المملكة، التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها، مثمنًا التعاون المشترك مع الجانب الأمني النظير بالإمارات.

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