حالته الصحية غير مستقرة.. تطورات حالة الفنان خالد سامي

كشف "تركي"، نجل الفنان السعودي خالد سامي، عن تطورات جديدة بشأن الوضع الصحي لوالده، الذي يتواجد في المستشفى منذ أشهر للعلاج، مؤكداً أن والده واجه انتكاسة صحية جديدة وحالته لم تعد مستقرة.

وقال تركي في تغريدة له نشرها عبر حسابه على "تويتر": "أبوي رجع للعناية المركزة، والحالة مو مستقرة، دعواتكم لطفًا، ربي ألطف فيه ويقومه لنا بالسلامة يا رب".

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وفي تغريدة أخرى، كشف "تركي" أن أسرته تعيش فترة صعبة وقاسية بسبب مرض والده، وكتب: "أنا بطريقي للعناية يا رب هونها علينا، فترة ثقيلة ومخيفة يا رب صبرنا".

وأثار تركي حالة قلق كبيرة لدى جمهور والده، وخاصة أنه لم ينشر أي تغريدة أخرى يطمئن بها المتابعين على وضع والده الصحي، في الوقت الذي تفاعل عدد كبير من متابعيه، وتمنوا لوالده الشفاء العاجل، وأن يخرج من هذه المحنة معافى تمامًا.

يذكر أن الفنان السعودي سامي يرقد بالعناية المركزة بالمستشفى الذي نُقل إليه إثر تعرضه لانتكاسة صحية، بعد إجرائه عملية زراعة كبد، ثم دخوله في غيبوبة.

والفنان السعودي من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في المملكة، وله حضور في عدة أعمال بارزة، إلى جانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.